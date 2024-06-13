Андрей Рублёв — лучший теннисист 2-го квартала 2024 года по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2024 года возглавил топ Андрей Рублёв.

В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисистов с 1 апреля по 10 июня 2024 года, то есть за всю грунтовую серию.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Отметим, что Даниил Медведев, который возглавил первую версию рейтинга «Чемпионата», в этот раз оказался лишь на втором месте. Замкнул тройку лучших теннисистов второго квартала 2024 года Карен Хачанов.