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Андрей Рублёв — лучший теннисист 2-го квартала 2024 года по версии «Чемпионата»

Андрей Рублёв — лучший теннисист 2-го квартала 2024 года по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2024 года возглавил топ Андрей Рублёв.

В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисистов с 1 апреля по 10 июня 2024 года, то есть за всю грунтовую серию.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Отметим, что Даниил Медведев, который возглавил первую версию рейтинга «Чемпионата», в этот раз оказался лишь на втором месте. Замкнул тройку лучших теннисистов второго квартала 2024 года Карен Хачанов.

Полная версия рейтинга лучших теннисистов России по версии «Чемпионата»:
Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года
Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года
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Новости. Теннис
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