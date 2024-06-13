«Давно не в нашей орбите». Тарпищев — о решении Аванесян выступать за Армению

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что теннисистка Элина Аванесян давно не находится в поле зрения Федерации тенниса России (ФТР), а выступать за Армению — это её право.

«Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно. Она, мне кажется, уже года три живёт в Барселоне. Будет выступать за Армению — это её право», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению заявил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян.

По словам главы Федерации тенниса России, спортсменка уже три года живёт в Барселоне. Аванесян 21 год, она занимает 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.