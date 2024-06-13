Федерация тенниса России назвала состав сборной на Игры БРИКС
Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала состав сборной России на Играх стран БРИКС. На теннисных соревнованиях будут разыграны медали в мужском и женском командном зачёте.
Женская сборная:
- Полина Кудерметова
- Екатерина Маклакова
- Елена Приданкина
- Капитан: Евгения Манюкова.
Мужская сборная:
- Игорь Кудряшов
- Данил Панарин
- Илья Симакин
- Капитан: Владимир Горелов.
Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Теннисный турнир стартует сегодня, 13 июня, и завершится в среду, 19 июня.
Игры БРИКС 2024 – пятые по счёту. Впервые они прошли в 2016 году. В этом году на мультиспортивных международных соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. В мероприятии подтвердили участие 93 страны.
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