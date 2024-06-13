Федерация тенниса России назвала состав сборной на Игры БРИКС

Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала состав сборной России на Играх стран БРИКС. На теннисных соревнованиях будут разыграны медали в мужском и женском командном зачёте.

Женская сборная:

Полина Кудерметова

Екатерина Маклакова

Елена Приданкина

Капитан: Евгения Манюкова.

Мужская сборная:

Игорь Кудряшов

Данил Панарин

Илья Симакин

Капитан: Владимир Горелов.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Теннисный турнир стартует сегодня, 13 июня, и завершится в среду, 19 июня.

Игры БРИКС 2024 – пятые по счёту. Впервые они прошли в 2016 году. В этом году на мультиспортивных международных соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. В мероприятии подтвердили участие 93 страны.