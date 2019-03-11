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Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Гоёвчика

Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Гоёвчика
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований четвёртый сеяный Федерер нанёс поражение немцу Петеру Гоёвчику со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 17 минут. Федерер дважды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. Гоёвчик подал 6 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.

За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» Федерер сыграет с победителем встречи между швейцарцем Стэном Вавринкой и венгром Мартоном Фучовичем (29).

В другом матче второго круга аргентинец Диего Шварцман (25) нанёс поражение испанцу Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:3, 6:1.

10 марта 2019 года, воскресенье. 23:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
0 : 2
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
1 5  
6 7  
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 22:55 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 0
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
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