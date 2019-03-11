Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Гоёвчика

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований четвёртый сеяный Федерер нанёс поражение немцу Петеру Гоёвчику со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 17 минут. Федерер дважды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. Гоёвчик подал 6 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.

За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» Федерер сыграет с победителем встречи между швейцарцем Стэном Вавринкой и венгром Мартоном Фучовичем (29).

В другом матче второго круга аргентинец Диего Шварцман (25) нанёс поражение испанцу Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:3, 6:1.