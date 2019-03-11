Надаль и Иснер стартовали с разгромных побед на турнире в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под вторым номером, вышел в третий круг соревнований, разгромив американца Джареда Доналдсона – 6:1, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету Рафаэля 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 6. Его соперник совершил 3 эйса и допустил 2 двойные ошибки.
В третьем круге Надаль сразится с аргентинцем Диего Шварцманом (25).
В параллельной встрече американец Джон Иснер (8) разгромил австралийца Алексея Попырина – 6:0, 6:2. За право выйти в 1/8 финала Иснер сразится с аргентинцем Гидо Пельей (32).
Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».
Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
11 марта 2019 года, понедельник. 04:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Джаред Доналдсон
Д. Доналдсон
0 : 2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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|2
|3
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|1
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|6