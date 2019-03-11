Чилич и Шаповалов вышли в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 10-м номером, вышел в третий раунд соревнований, обыграв серба Душана Лайовича – 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. На счету Чилича 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 15. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В третьем раунде Чилич встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым (24), сломившим сопротивление американца Стива Джонсона – 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету канадца 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2.