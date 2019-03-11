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Чилич и Шаповалов вышли в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Чилич и Шаповалов вышли в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 10-м номером, вышел в третий раунд соревнований, обыграв серба Душана Лайовича – 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. На счету Чилича 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 15. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В третьем раунде Чилич встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым (24), сломившим сопротивление американца Стива Джонсона – 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету канадца 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2.

11 марта 2019 года, понедельник. 00:25 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
0 : 1
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
1 2 3
           
3 4  
6 5  
           
11 марта 2019 года, понедельник. 02:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
2 : 0
Стив Джонсон
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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