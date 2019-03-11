Сегодня, 11 марта, пройдёт матч третьего круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), в котором россиянка Наталья Вихлянцева, вышедшая в основную сетку соревнований через квалификацию, сыграет с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под восьмым номером. Начало поединка запланировано на 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Кербер в Индиан-Уэллсе.

Победитель этой встречи в четвёртом круге сразится либо с белоруской Ариной Соболенко, получившей девятый номер посева, либо с представительницей Украины Лесей Цуренко (24).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.