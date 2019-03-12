Жук разгромила лидера посева Корне на старте челленджера в Гвадалахаре

Российская теннисистка Софья Жук, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира серии «челленджер» в Гвадалахаре (Мексика), вышла во второй круг, разгромив представительницу Франции Ализе Корне, посеянную под первым номером, со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Софья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Жук поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Катарина Завацкая (Украина, LL).

Россиянки Анна Блинкова и Александра Панова (4) на старте парных соревнований проиграли американке Марии Санчес и венгерке Фанни Штолляр со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Вероника Кудерметова и Мэнди Минелла из Люксембурга одолели американок Хэйли Картер и Эну Шибахару — 4:6, 6:3, [10:4].