Надаль, Хачанов, Медведев и Циципас сыграют на турнире в Барселоне

Стал известен заявочный список участников турнира категории ATP 500, который пройдёт на грунтовых кортах Барселоны в период с 20 по 28 апреля.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Испании Рафаэль Надаль. Участие также подтвердили японец Кей Нисикори, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и бельгиец Давид Гоффен.



Кроме того, в основной сетке турнира сыграют два представителя России — Карен Хачанов предварительно получил пятый номер посева, Даниил Медведев — шестой.



Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1. Надаль выигрывал турнир рекордные в теннисе 11 раз, а один из центральных кортов в прошлом году был назван его именем.