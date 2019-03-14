Надаль, комментируя слухи о свадьбе: чего я больше всего не люблю, так это цирка

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе. Впервые эту информацию в феврале распространил испанский журнал Hola.



«Чего я больше всего не люблю, так это цирка. Знаете, попадая в медийное пространство, нужно понимать, что вокруг будет много лжи.



Я никогда не говорил о грядущей свадьбе. Больше всего меня ранит то, что пресса спекулирует на этой теме, строит какие-то догадки. В итоге в СМИ появляются мнения различных людей, которые не назовёшь иначе, как глупостями. Они говорят, где состоится свадьба, где пройдёт мой мальчишник.



Я всегда стремился к тому, чтобы заголовки газет говорили о моих спортивных достижениях, а не личной жизни. Я всегда старался вести спокойную личную жизнь, как и моя девушка. Уж такой у нас способ достижения счастья», – цитирует Надаля Tennis World USA.

Рафаэль Надаль и его подруга Хиска Мария Перелло состоят в отношениях 14 лет.