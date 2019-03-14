Карреньо-Буста, Нисиока и Кольшрайбер снялись с «Мастерса» в Майами

Заявочный список турнира серии «Мастерс» в Майами претерпел изменения. Сразу три теннисиста отказались выступить на соревнованиях: 23-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста, японец Йосихито Нисиока и немец Филипп Кольшрайбер.

Последний сенсационно обыграл на проходящем в данный момент «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4), но уже в следующем матче уступил французу Гаэлю Монфису (0:6, 2:6). Нисиока в Индиан-Уэллсе также дошёл до 1/8 финала, где отказался от продолжения борьбы с сербом Миомиром Кецмановичем. Карреньо-Буста получил травму ещё в начале февраля на турнире в Кордове.

Выбывших игроков на «Мастерсе» в Майами заменят Эрнест Гулбис из Латвии, итальянец Томас Фаббьяно и австралиец Бернард Томич.