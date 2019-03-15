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Раонич стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Раонич стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич (13) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче Раонич в двух сетах обыграл «лаки лузера» из Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Раонич 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Кецманович дважды подал навылет, допустил 1 ошибку на подаче и упустил 3 возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Раонича и Кецмановича в официальных матчах стал 2-0 в пользу канадца. Впервые соперники встречались в 2019 году на турнире в Брисбене.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Раонич сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом (18) и австрийцем Домиником Тимом (7).

14 марта 2019 года, четверг. 23:40 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
Матч окончен
Милош Раонич
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
2 : 0
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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