Раонич стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Милош Раонич (13) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче Раонич в двух сетах обыграл «лаки лузера» из Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Раонич 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Кецманович дважды подал навылет, допустил 1 ошибку на подаче и упустил 3 возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Раонича и Кецмановича в официальных матчах стал 2-0 в пользу канадца. Впервые соперники встречались в 2019 году на турнире в Брисбене.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Раонич сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом (18) и австрийцем Домиником Тимом (7).