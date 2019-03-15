Свитолина откроет свой фонд в Далласе

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в понедельник, 18 марта, в Далласе (США) совместно с Теннисным центром Буша откроет фонд в поддержку молодых теннисистов, сообщает официальный сайт WTA.

«Я очень рада официально открыть свой фонд на следующей неделе в Далласе. Теннис — отличный вид спорта, который создал для меня прекрасные возможности, и я хочу сделать всё, чтобы дети могли учиться и преуспевать в спорте. Моя цель — помогать другим, объединяя людей и ресурсы по всему миру», — заявила Свитолиной.

Задача фонда состоит в том, чтобы побудить детей при помощи тенниса научиться ценить трудолюбие, дисциплину и важность выкладываться на все сто каждый день. Фонд будет предоставлять стипендии, специальные мероприятия, внешкольные программы, возможность тренироваться в лагере.

Открытие фонда отметил 43-й президент США Джордж Буш-младший.

«Моя жена и я признаём заслуги победительницы Итогового чемпионата WTA Элины Свитолиной за её достижения на кортах и ​​за её замечательную работу с Теннисным центром Буша по оказанию помощи нуждающимся детям. Эти усилия вдохновляют и показывают, что можно достичь многого, если мы будем работать вместе ради большего дела», — сказал экс-президент.