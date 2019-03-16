Поражение Свитолиной и победа Кербер — в видеообзоре полуфиналов в Индиан-Уэллсе

Представляем видеообзор полуфинальных матчей турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, не смогла выйти в финал, за 2 часа 15 минут уступив канадке Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

На счету Свитолиной 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 19. Андрееску совершила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В финале Андрееску сразится с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной под восьмым номером. В полуфинале Кербер за 1 час 9 минут обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (23) – 6:4, 6:2. По личным встречам Кербер вышла вперёд — 4-3.

На счету Кербер 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 9. Бенчич совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.