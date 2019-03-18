Шаповалов: мы с Оже-Альяссимом подталкиваем друг друга к новым успехам

Канадец Денис Шаповалов высоко оценил поколение молодых игроков из Канады.



«В Канаде очень серьёзное поколение молодых игроков. Десять человек 1999 и 2000 годов рождения делали невероятные вещи в детстве.



Очень важно, что у каждого из нас было много конкурентов и все мы соревновались друг с другом. Лишь двое из нас по-настоящему выстрелили – я и Оже-Альяссим. С тех пор я чувствую, что мы с Феликсом каким-то образом конкурируем друг с другом.



Помню, что он был первым среди юниоров, а я подтянулся к нему позже. Затем я выиграл Уимблдон, он ответил победой на Открытом чемпионате США. Таким образом, мы подталкиваем друг друга к новым успехам.



Думаю, что для нас это очень круто. С одной стороны, мы желаем друг другу всего наилучшего, но с другой – вдохновляемся нашими результатами и успехами. Считаю, очень важно иметь такую ​​конкуренцию», – цитирует Шаповалова Tennis World USA.

На сегодня 19-летний Шаповалов является 25-й ракеткой мира, 18-летний Оже-Альяссим располагается на 58-й строчке в мировом рейтинге.