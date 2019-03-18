Маррей — о причёске Коккинакиса: ты похож на мою маму

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал новую причёску австралийца Танаси Коккинакиса, который покрасился в пепельного блондина.

«С такой причёской ты похож на мою маму», – написал Маррей под постом Коккинакиса в «Инстаграме».

«Всегда восхищался Джуди», — ответил 22-летний представитель Австралии.

Оба теннисиста испытывают проблемы со здоровьем. Маррей после поражения в первом круге Открытого чемпионата Австралии не принимал участия в турнирах, так как трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс операцию по протезированию бедра. Возвращение двукратного олимпийского чемпиона пока остаётся под вопросом.

Коккинакис из-за очередной травмы также не играет с Australian Open.