Донской вышел в финал квалификации «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Евгений Донской вышел в финал квалификации на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами. В первом круге отборочных соревнований 24-й сеяный Донской в двух сетах обыграл представителя Австралии Алекса Болта – 7:6 (8:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

За право выйти в основную сетку турнира Донской сразится с представителем Норвегии Каспером Руудом (10).

В параллельной встрече австралиец Алексей Попырин проиграл представителю ЮАР Джорджу Ллойду Харрису – 4:6, 2:6.

В другом матче белорус Егор Герасимов уступил уругвайцу Пабло Куэвасу – 6:2, 4:6, 2:6.



Соревнования категории ATP 1000 пройдут с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом Miami Open является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.