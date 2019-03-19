Старт турнира в Майами задерживается из-за дождя

Соревнования категории Premier Mandatory в Майами не могут начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня идёт на восточном побережье США. Сегодня, 19 марта, должны были стартовать матчи первого круга женской турнирной сетки и продолжиться встречи квалификационного турнира у мужчин.



Первые матчи должны были начаться в 11:00 по местному времени (18:00 мск), однако организаторы несколько раз переносили их на час. По последней информации, теннисисты выйдут на корты не ранее 15:00 (22:00 мск). Впрочем, прогноз погоды остаётся неутешительным – дождь будет продолжаться не только сегодня, но и завтра.



Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Майами является американка Слоан Стивенс, мужские соревнования в прошлом году выиграл её соотечественник Джон Иснер.