Басилашвили: принял российское гражданство, потому что не мог найти спонсора

19-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили рассказал о непростом начале профессиональной карьеры.



«До 22 или 23 лет я был диким. Я не был профессионалом в своём подходе к теннису. Я знал, что хочу хорошо играть, но не был способен выступать на высоком уровне. У меня попросту не было плана игры. Долгое, два-три года, я находился в районе 50-100 места в рейтинге АТР. Мне нужен был кто-то, кому я мог бы доверять на сто процентов.



Были случаи, когда мой отец и я ночевали в машине по несколько недель. Бывало, мы спали в машине и в течение месяца – тогда я выступал ещё в юниорском туре. В другое время мы спали в палатках вместе с отцом, выступая на турнирах. Это было по-своему интересно. Я тренировался в плохих условиях и даже не мог найти спонсора, поэтому получил российское гражданство.

Когда мне было 21, я практически начал играть в теннис с нуля, потому что я был в подавленном состоянии. Все эти вещи действительно заставляют вас понять, что плохие времена прошли не зря. Это сделало меня сильнее и придали сил и желания играть в теннис на высоком уровне», – цитирует Басилашвили официальный сайт АТР.

Когда Николозу было около 15 лет, его родители переехали жить в Россию. В начале 2011 года появилась информация, что 21-летний теннисист будет выступать за Россию, однако затем Басилашвили принял решение выступать под грузинским флагом.