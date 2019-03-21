Рублёв встретится с Дэниэлом в первом круге турнира в Майами

Состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США).

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге встретится с японцем Таро Дэниэлом. Первые 32 сеяных теннисиста, включая россиян Карена Хачанова (10) и Даниила Медведева (13), вступят в борьбу со второго круга.

Ранее с турнира снялись кореец Чхун Хён и чех Томаш Бердых. В основной сетке соревнований их заменят американец Маккензи Макдональд (LL) и британец Даниэль Эванс (LL).

C сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Турнир завершится 31 марта.

В 2018 году победителем соревнований в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он одолел немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.