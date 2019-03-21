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Чемпионы «Ролан Гаррос» в этом сезоне получат по € 2,3 млн

Чемпионы «Ролан Гаррос» в этом сезоне получат по € 2,3 млн
Теннис / WTA

Стала известна сумма призовых Открытого чемпионата Франции по теннису, который в 2019 году пройдёт с 26 мая по 9 июня.

По сравнению с прошлым сезоном общий призовой фонд турнира увеличился на 8,62% и составил € 42,661 млн.

Победители соревнований в одиночном разряде получат по € 2,3 млн (на 4,55% больше, чем в 2018 году). Финалисты — по € 1,18 млн, полуфиналисты — по 590 тыс., четвертьфиналисты — 415 тыс., участники четвёртого круга — по 243 тыс., третьего, второго и первого кругов — по 143, 87 и 46 тыс. соответственно, сообщает пресс-служба турнира.

У мужчин действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, у женщин — представительница Румынии Симона Халеп.

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