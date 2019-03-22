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Квитова выиграла у Саккари во втором круге турнира в Майами

Квитова выиграла у Саккари во втором круге турнира в Майами
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Майами (США) под третьим номером, в матче второго раунда взяла верх над Марией Саккари из Греции со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

В активе 29-летней уроженки Биловца 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Саккари выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Квитова сразится с победителем пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Донна Векич (Хорватия).

Женщины. Майами. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 5:7, 7:5

Ван Яфань (Китай) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 6:3

Вера Лапко (Беларусь) — Ализе Корне (Франция) — 5:7, 7:6 (9:7), 1:6

Виктория Кужмова (Словакия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:4, 6:2

21 марта 2019 года, четверг. 23:10 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
2 : 0
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
21 марта 2019 года, четверг. 21:55 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
2 : 1
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
1 2 3
           
6 5 7
1 7 5
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:30 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Вера Лапко
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
1 : 2
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
5 7 9 1
7 6 7 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:05 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
2 : 0
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:15 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
2 : 0
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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