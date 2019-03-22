Квитова выиграла у Саккари во втором круге турнира в Майами

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Майами (США) под третьим номером, в матче второго раунда взяла верх над Марией Саккари из Греции со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

В активе 29-летней уроженки Биловца 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Саккари выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Квитова сразится с победителем пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Донна Векич (Хорватия).

Женщины. Майами. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 5:7, 7:5

Ван Яфань (Китай) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 6:3

Вера Лапко (Беларусь) — Ализе Корне (Франция) — 5:7, 7:6 (9:7), 1:6

Виктория Кужмова (Словакия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:4, 6:2