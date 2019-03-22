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Азаренко и Ястремская уступили во втором круге турнира в Майами

Азаренко и Ястремская уступили во втором круге турнира в Майами
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Майами (США), уступив француженке Каролин Гарсии (19) – 3:6, 4:6. В третьем круге она встретится с немкой Юлией Гёргес (15), обыгравшей словачку Магдалену Рыбарикову – 6:4, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. На счету Азаренко 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В параллельном матче украинка Даяна Ястремская уступила представительнице Австралии Эшли Барти (12) – 4:6, 1:6. За правой выйти в четвёртый круг соревнований Барти сразится с соотечественницей Самантой Стосур.

Посмотреть сетку женского турнира можно на «Чемпионате».

22 марта 2019 года, пятница. 02:50 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
2 : 0
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
22 марта 2019 года, пятница. 02:15 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
0 : 2
Юлия Гёргес
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
22 марта 2019 года, пятница. 03:50 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
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