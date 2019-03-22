Азаренко и Ястремская уступили во втором круге турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Майами (США), уступив француженке Каролин Гарсии (19) – 3:6, 4:6. В третьем круге она встретится с немкой Юлией Гёргес (15), обыгравшей словачку Магдалену Рыбарикову – 6:4, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. На счету Азаренко 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В параллельном матче украинка Даяна Ястремская уступила представительнице Австралии Эшли Барти (12) – 4:6, 1:6. За правой выйти в четвёртый круг соревнований Барти сразится с соотечественницей Самантой Стосур.

Посмотреть сетку женского турнира можно на «Чемпионате».