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Бертенс, Векич и Конта одержали победы на турнире в Майами, Кис выбыла

Бертенс, Векич и Конта одержали победы на турнире в Майами, Кис выбыла
Теннис / WTA

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Майами (США) под седьмым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв китаянку Сиюй Ван — 6:4, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. На счету Бертенс 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 9. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2.

В другом матче американка Мэдисон Кис (17) уступила австралийке Саманте Стосур – 4:6, 6:4, 4:6.

В параллельном матче хорватка Донна Векич взяла верх над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо – 6:3, 6:3. В третьем круге Векич встретится с чешкой Петрой Квитовой (3).

В матче первого круга Йоханна Конта (Великобритания) обыграла американку Джессику Пегулу – 6:1, 6:4. Во втором раунде она сразится с китаянкой Ван Цян (18).

22 марта 2019 года, пятница. 04:30 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
0 : 2
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
22 марта 2019 года, пятница. 02:40 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
2 : 1
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
6 4 6
4 6 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 04:55 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
0 : 2
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
22 марта 2019 года, пятница. 03:15 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 0
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
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