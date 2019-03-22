Бертенс, Векич и Конта одержали победы на турнире в Майами, Кис выбыла

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Майами (США) под седьмым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв китаянку Сиюй Ван — 6:4, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. На счету Бертенс 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 9. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2.

В другом матче американка Мэдисон Кис (17) уступила австралийке Саманте Стосур – 4:6, 6:4, 4:6.

В параллельном матче хорватка Донна Векич взяла верх над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо – 6:3, 6:3. В третьем круге Векич встретится с чешкой Петрой Квитовой (3).

В матче первого круга Йоханна Конта (Великобритания) обыграла американку Джессику Пегулу – 6:1, 6:4. Во втором раунде она сразится с китаянкой Ван Цян (18).