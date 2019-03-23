Свитолина во втором круге турнира в Майами проиграла Ван Яфань

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Майами (США) под шестым номером, не смогла пробиться с третий раунд соревнований, уступив китаянке Ван Яфань – 2:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. На счету украинки 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 2. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Ван Яфань встретится с победительницей противостояния Уитни Осуйве (США, WC) – Даниэль Коллинз (США, 25).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.