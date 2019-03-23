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Свитолина во втором круге турнира в Майами проиграла Ван Яфань

Свитолина во втором круге турнира в Майами проиграла Ван Яфань
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Майами (США) под шестым номером, не смогла пробиться с третий раунд соревнований, уступив китаянке Ван Яфань – 2:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. На счету украинки 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 2. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Ван Яфань встретится с победительницей противостояния Уитни Осуйве (США, WC) – Даниэль Коллинз (США, 25).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

23 марта 2019 года, суббота. 04:25 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
0 : 2
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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