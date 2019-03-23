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Квитова и Барти вышли в 1/8 финала турнира в Майами

Квитова и Барти вышли в 1/8 финала турнира в Майами
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга соревнований третья сеяная Квитова в трёх сетах обыграла Донну Векич из Хорватии (26) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Квитова четырежды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 20. Векич подала 1 эйс, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Квитова вышла вперёд в личном противостоянии с Векич в официальных матчах — 2-1.

За выход в четвертьфинал Квитова сыграет с француженкой Каролин Гарсией (19).

В другом матче дня Эшли Барти (12) из Австралии взяла верх над соотечественницей Самантой Стосур со счётом 6:0, 6:3. Следующей соперницей Барти станет победительница встречи между словачкой Викторией Кужмовой и голландкой Кики Бертенс (7).

23 марта 2019 года, суббота. 19:10 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
2 : 1
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
6 3 6
4 6 4
           
23 марта 2019 года, суббота. 21:20 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
0 3  
           
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