Квитова и Барти вышли в 1/8 финала турнира в Майами

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга соревнований третья сеяная Квитова в трёх сетах обыграла Донну Векич из Хорватии (26) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Квитова четырежды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 20. Векич подала 1 эйс, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Квитова вышла вперёд в личном противостоянии с Векич в официальных матчах — 2-1.

За выход в четвертьфинал Квитова сыграет с француженкой Каролин Гарсией (19).

В другом матче дня Эшли Барти (12) из Австралии взяла верх над соотечественницей Самантой Стосур со счётом 6:0, 6:3. Следующей соперницей Барти станет победительница встречи между словачкой Викторией Кужмовой и голландкой Кики Бертенс (7).