А. Зверев не вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, проиграв Ферреру

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в третий раунд турнира в Майами (США), уступив в трёх сетах представителю Испании Давиду Ферреру со счётом 6:2, 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

Третья ракетка мира выполнил 9 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Его визави не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Феррер поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо (28).

Мужчины. Майами. Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Стефанос Циципас (Греция) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:4), 6:1

Райлли Опелка (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:4