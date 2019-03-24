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А. Зверев не вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, проиграв Ферреру

А. Зверев не вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, проиграв Ферреру
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в третий раунд турнира в Майами (США), уступив в трёх сетах представителю Испании Давиду Ферреру со счётом 6:2, 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

Третья ракетка мира выполнил 9 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Его визави не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Феррер поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо (28).

Мужчины. Майами. Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Стефанос Циципас (Греция) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:4), 6:1

Райлли Опелка (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:4

24 марта 2019 года, воскресенье. 03:35 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 1
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
2 7 6
6 5 3
           
24 марта 2019 года, воскресенье. 02:55 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
2 : 0
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 2 3
           
7 8 7 7  
6 6 6 5  
           
24 марта 2019 года, воскресенье. 02:00 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 1  
           
23 марта 2019 года, суббота. 23:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
2 : 1
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
6 3 6
4 6 4
           
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