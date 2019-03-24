А. Зверев не вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, проиграв Ферреру

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в третий раунд турнира в Майами (США), уступив в трёх сетах представителю Испании Давиду Ферреру со счётом 6:2, 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.
Третья ракетка мира выполнил 9 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Его визави не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 5 брейков.
За выход в четвёртый круг Феррер поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо (28).
Мужчины. Майами. Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)
Стефанос Циципас (Греция) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:4), 6:1
Райлли Опелка (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:4
24 марта 2019 года, воскресенье. 03:35 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 1
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
|
|2
|7
|6
|
|6
|5
|3
24 марта 2019 года, воскресенье. 02:55 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
2 : 0
Миомир Кецманович
М. Кецманович
|1
|2
|3
|
|7 8
|7 7
|
|6 6
|6 5
24 марта 2019 года, воскресенье. 02:00 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|1