Путинцева обыграла Севастову в третьем круге турнира в Майами

Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева вышла в 1/8 фиала турнира в Майами. В матче третьего круга Путинцева в трёх сетах обыграла 11-ю сеяную Анастасию Севастову из Латвии со счётом 1:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Путинцева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Севастова подала 4 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Путинцева сравняла счёт в личном противостоянии с Севастовой в официальных матчах – 2-2.

За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с победительницей матча между пятой ракеткой соревнований, чешкой Каролиной Плишковой и француженкой Ализе Корне.

Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс, которая в финале обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.