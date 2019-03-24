Басилашвили одержал победу над Хасе в третьем круге «Мастерса» в Майами

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга 17-й сеяный Басилашвили в двух сетах обыграл голландца Робина Хасе со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Басилашвили 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Хасе подал 7 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Басилашвили сыграет с победителем встречи между поляком Хубертом Хуркачем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, начавшим соревнования с квалификации.

Действующим победителем турнира является американец Джон Иснер.