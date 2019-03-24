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Басилашвили одержал победу над Хасе в третьем круге «Мастерса» в Майами

Басилашвили одержал победу над Хасе в третьем круге «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга 17-й сеяный Басилашвили в двух сетах обыграл голландца Робина Хасе со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Басилашвили 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Хасе подал 7 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Басилашвили сыграет с победителем встречи между поляком Хубертом Хуркачем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, начавшим соревнования с квалификации.

Действующим победителем турнира является американец Джон Иснер.

24 марта 2019 года, воскресенье. 22:05 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
2 : 0
Робин Хасе
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 3  
           
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