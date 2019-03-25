Чорич и Кирьос вышли в четвёртый круг турнира в Майами

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Майами под 11-м номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв в трёх сетах француза Жереми Шарди – 6:7 (2:7), 6:2. 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. На счету Чорича 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 8. Его соперник совершил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 10.

За право выйти в четвертьфинал хорват сразится с австралийцем Ником Кирьосом, посеянным под 27- м номером. Он за 59 минут разобрался с сербом Душаном Лайовичем.

На счету Кирьоса 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 6. Его соперник не отметился эйсами и двойными ошибками и реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 7.