Чорич и Кирьос вышли в четвёртый круг турнира в Майами

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Майами под 11-м номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв в трёх сетах француза Жереми Шарди – 6:7 (2:7), 6:2. 6:3.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. На счету Чорича 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 8. Его соперник совершил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 10.
За право выйти в четвертьфинал хорват сразится с австралийцем Ником Кирьосом, посеянным под 27- м номером. Он за 59 минут разобрался с сербом Душаном Лайовичем.
На счету Кирьоса 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 6. Его соперник не отметился эйсами и двойными ошибками и реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 7.
25 марта 2019 года, понедельник. 03:50 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 1
Жереми Шарди
Ж. Шарди
|1
|2
|3
|
|6 2
|6
|6
|
|7 7
|2
|3