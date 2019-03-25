Андерсон нанёс поражение Соузе в третьем круге «Мастерса» в Майами

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга шестой сеяный Андерсон в двух сетах обыграл португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 48 минут без учёта перерыва на дождь.

Андерсон 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Соуза подал 1 эйс, избежал ошибок на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Андерсон сравнял счёт в личном противостоянии с Соузой – 1-1.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Андерсон встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном, который последовательно обыграл россиянина Карена Хачанова и болгарина Григора Димитрова.