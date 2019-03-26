Медведев сыграет с Федерером в четвёртом круге «Мастерса» в Майами

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами российский теннисист Даниил Медведев, получивший от организаторов 13-й номер посева, в трёх сетах обыграл американца Райлли Опелку (Q) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:6 (7:0).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Медведев 19 раз подал навылет, допустил 2 двойных ошибки и не реализовал 2 брейк-пойнта. Опелка совершил 22 эйса, трижды ошибся на подаче и не реализовал 2 брейка.

Ранее теннисисты встречались всего один раз в официальных матчах. В 2017 году на турнире в Вашингтоне победу одержал Медведев со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (8:6).

За выход в 1/4 финала Медведев сыграет с представителем Швейцарии Роджером Федерером, получившим от организаторов 4-й номер посева.