Продано платье Дементьевой с ОИ-2008. 570 тыс. ушло на благотворительность

В Москве состоялся первый благотворительный турнир Open Heart Trophy в формате «профессионал-любитель» с участием таких звёзд тенниса, как Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Андрей Чесноков, Михаил Южный, Игорь Куницын, Игорь Андреев и других. Об этом сообщает пресс-служба турнира Open Heart Trophy.



По завершении турнира прошёл благотворительный аукцион, все средства от которого были направлены в благотворительный фонд «Созидание» на оплату диагностики, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями.



Список лотов, представленных на аукционе:

счастливое теннисное платье Елены Дементьевой (именно в нём она выиграла Олимпийские игры — 2008) ушло с молотка за 570 тыс. рублей;

(именно в нём она выиграла Олимпийские игры — 2008) ушло с молотка за 570 тыс. рублей; ракетка двукратного обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного , подкреплённая двухчасовой тренировкой с мастером, – за 700 тыс. рублей;

, подкреплённая двухчасовой тренировкой с мастером, – за 700 тыс. рублей; перчатки хоккеиста Алексея Яшина ;

; игровая майка баскетболиста Андрея Кириленко ;

; челлендж с баскетболистом Алексеем Шведом , игровая майка и 4 билета на матч БК «Химки»;

, игровая майка и 4 билета на матч БК «Химки»; футбольный мяч с автографами игроков ФК «Зенит»;

клюшка и игровая майка олимпийского чемпиона по хоккею Никиты Гусева ;

; две картины 16-летней Дженнет Базаровой — подопечной фонда «Созидание».

В общей сложности на дебютном благотворительном турнире «Open Heart Trophy» было собрано около 9 млн рублей.

Елена Дементьева Фото: Пресс-служба турнира Open Heart Trophy

Михаил Южный Фото: Пресс-служба турнира Open Heart Trophy