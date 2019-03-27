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Продано платье Дементьевой с ОИ-2008. 570 тыс. ушло на благотворительность

Продано платье Дементьевой с ОИ-2008. 570 тыс. ушло на благотворительность
Теннис / WTA

В Москве состоялся первый благотворительный турнир Open Heart Trophy в формате «профессионал-любитель» с участием таких звёзд тенниса, как Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Андрей Чесноков, Михаил Южный, Игорь Куницын, Игорь Андреев и других. Об этом сообщает пресс-служба турнира Open Heart Trophy.

По завершении турнира прошёл благотворительный аукцион, все средства от которого были направлены в благотворительный фонд «Созидание» на оплату диагностики, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Список лотов, представленных на аукционе:

  • счастливое теннисное платье Елены Дементьевой (именно в нём она выиграла Олимпийские игры — 2008) ушло с молотка за 570 тыс. рублей;
  • ракетка двукратного обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного, подкреплённая двухчасовой тренировкой с мастером, – за 700 тыс. рублей;
  • перчатки хоккеиста Алексея Яшина;
  • игровая майка баскетболиста Андрея Кириленко;
  • челлендж с баскетболистом Алексеем Шведом, игровая майка и 4 билета на матч БК «Химки»;
  • футбольный мяч с автографами игроков ФК «Зенит»;
  • клюшка и игровая майка олимпийского чемпиона по хоккею Никиты Гусева;
  • две картины 16-летней Дженнет Базаровой — подопечной фонда «Созидание».

В общей сложности на дебютном благотворительном турнире «Open Heart Trophy» было собрано около 9 млн рублей.

Елена Дементьева
Елена Дементьева
Фото: Пресс-служба турнира Open Heart Trophy
Михаил Южный
Михаил Южный
Фото: Пресс-служба турнира Open Heart Trophy
Участники благотворительного турнира
Участники благотворительного турнира
Фото: Пресс-служба турнира Open Heart Trophy
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