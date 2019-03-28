Федерер рассказал, как принималось решение о выступлении на грунте

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё решение выступить на грунтовых турнирах впервые с 2016 года.



«После Открытого чемпионата Австралии у меня был интересный разговор с командой. Я спросил их, что они думают по поводу грунта. В ответ прозвучало: «Если ты чувствуешь счастье от игры в теннис, а тем более на грунте, это здорово. В твоём возрасте мало кто хочет играть на грунте».



Пропустить два полных глиняных сезона и три «Ролан Гаррос» – такого я себе и представить не мог несколько лет назад. Три года назад я получил травму колена. Год спустя я провёл пару тренировок на грунте, после чего команда сказала мне: «Слушай, тебе стоит очень хорошенько подумать, прежде чем решиться играть на турнирах». Я действительно хотел взять паузу и провести время с семьёй. Те два-три месяца пошли мне на пользу.



В этом сезоне у меня не было такой роскоши. Посмотрим, как скажутся эти турниры в контексте подготовки к Уимблдону и остальной части сезона», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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