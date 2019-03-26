Федерер, Надаль, Джокович и Хачанов сыграют на «Мастерсе» в Мадриде

Стал известен заявочный список участников турнира категории «Мастерс», который пройдёт на грунтовых кортах Мадрида (Испания) в период с 5 по 12 мая.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Сербии Новак Джокович. Участие также подтвердили испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и другие ведущие теннисисты мира.



Помимо этого в основной сетке турнира сыграют два представителя России — Карен Хачанов и Даниил Медведев.



Действующим победителем соревнований является третья ракетка мира из Германии Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Доминика Тима – 6:4, 6:4.

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