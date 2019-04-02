Касаткина выступит в основной сетке турнира WTA категории Premier в Риме

Стал известен список участниц турнира категории Premier в Риме (Италия), который пройдёт с 11 по 19 мая.

В заявку попала одна российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 22-е место в рейтинге WTA. Помимо неё, на соревнованиях сыграют: Наоми Осака (Япония, 1), Симона Халеп (Румыния, 2), Петра Квитова (Чехия, 3), Каролина Плишкова (Чехия, 4), Анжелика Кербер (Германия, 5), Кики Бертенс (Нидерланды, 6), Элина Свитолина (Украина, 7), Слоан Стивенс (США, 8), Эшли Барти (Австралия, 9), Арина Соболенко (Беларусь, 10), Серена Уильямс (США, 11), Анастасия Севастова (Латвия, 12), Каролина Возняцки (Дания, 13), Анетт Контавейт (Эстония, 14), Юлия Гёргес (Германия, 15) и другие спортсменки.

В 2017 и 2018 годах турнир в Риме выигрывала Свитолина.