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Азаренко начала турнир в Монтеррее с победы над Като

Азаренко начала турнир в Монтеррее с победы над Като
Теннис / WTA

Белоруска Виктория Азаренко (5) одержала победу над японкой Мию Като (Q) в первом круге турнира категории International в Монтеррее (Мексика) — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 15 минут. На счету Азаренко 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. У Като — ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Теннисистки впервые встречались между собой в официальных матчах. Таким образом, счёт в их противостоянии стал 1-0 в пользу Виктории.

В следующем круге Азаренко сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.

03 апреля 2019 года, среда. 00:20 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Мию Като
Япония
Мию Като
М. Като
0 : 2
Виктория Азаренко
67
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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