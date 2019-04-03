Азаренко начала турнир в Монтеррее с победы над Като

Белоруска Виктория Азаренко (5) одержала победу над японкой Мию Като (Q) в первом круге турнира категории International в Монтеррее (Мексика) — 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час и 15 минут. На счету Азаренко 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. У Като — ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.



Теннисистки впервые встречались между собой в официальных матчах. Таким образом, счёт в их противостоянии стал 1-0 в пользу Виктории.



В следующем круге Азаренко сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.