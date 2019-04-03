Мугуруса: для первого раунда это был очень непростой матч

Действующая чемпионка турнира в Монтеррее испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы в первом круге над представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Для первого раунда это был очень непростой матч. Мы играли поздно, было холодно. В таких условиях приходилось просто бороться и не терять надежду. На этом турнире я могу провести пять матчей, сегодня был первый. Я хочу защитить титул и буду двигаться вперёд шаг за шагом», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Гарбинье поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

В прошлогоднем финале соревнований в Монтеррее Мугуруса одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош — 3:6, 6:4, 6:3.