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Возняцки и Кис вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

Возняцки и Кис вышли в третий круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под пятым номером, вышла в третий круг соревнований, уверенно обыграв немку Лауру Зигемунд – 6:2, 6:2. В следующем раунде она встретится с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску (12).

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. На счету датчанки 1 подача навылет и 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница не совершала эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

В другом матче американка Мэдисон Кис, посеянная под восьмым номером, в трёх сетах сломила сопротивление немки Татьяны Марии – 7:6(7:5), 4:6, 6:4. В третьем раунде Кис сыграет с Еленой Остапенко (10) из Латвии.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

03 апреля 2019 года, среда. 23:45 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
2 : 0
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
04 апреля 2019 года, четверг. 02:10 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
59
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
1 : 2
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
6 5 6 4
7 7 4 6
           
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