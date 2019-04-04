Возняцки и Кис вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под пятым номером, вышла в третий круг соревнований, уверенно обыграв немку Лауру Зигемунд – 6:2, 6:2. В следующем раунде она встретится с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску (12).

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. На счету датчанки 1 подача навылет и 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница не совершала эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

В другом матче американка Мэдисон Кис, посеянная под восьмым номером, в трёх сетах сломила сопротивление немки Татьяны Марии – 7:6(7:5), 4:6, 6:4. В третьем раунде Кис сыграет с Еленой Остапенко (10) из Латвии.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.