Азаренко рассказала, чего ожидает от матча с Павлюченковой в Монтеррее

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика) над представительницей Казахстана Зариной Дияс со счётом 6:3, 6:2.

«Я провела матч уверенно. Начало игры получилось отличным. Дияс — непростая соперница, потому что играет плоско и быстро принимает мяч. Но я смогла хорошо справиться на подаче и использовала свои возможности», — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

За выход в полуфинал бывшая первая ракетка мира поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Павлюченкова добивалась больших успехов здесь, ей нравится играть в Монтеррее. У неё мощные удары. Она отлично выступает в этом году, так что является непростой соперницей. Анастасия — очень агрессивный игрок», — сказала Азаренко.