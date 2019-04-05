Контавейт и Цибулкова не сыграют на турнире в Лугано, в заявку вошла Кудерметова

Представительница Эстонии Анетт Контавейт, чешка Маркета Вондроушова, Доминика Цибулкова из Словакии и немка Андреа Петкович не примут участия на турнире в Лугано (Швейцария) с призовым фондом $ 226 750, который состоится с 6 по 14 апреля.

Их заменят Мона Бартель (Германия), Сорана Кырстя (Румыния), Мэнди Минелла (Люксембург), а также Вероника Кудерметова (Россия).

Напомним, в основной сетке соревнований примут участие ещё три россиянки: Екатерина Александрова, Евгения Родина и Светлана Кузнецова, которая в этом сезоне ещё не появлялась на корте, потому что залечивала травму колена. Последний раз 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга играла на турнире WTA в Гуанчжоу (Китай) в сентябре 2018 года.

В 2018 году победу в Лугано одержала представительница Бельгии Элисе Мертенс.