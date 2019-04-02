Кузнецова анонсировала возвращение на корт

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что намерена принять участие в турнире WTA в Лугано (Швейцария) с призовым фондом $ 226 750, который состоится с 6 по 14 апреля.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга в этом сезоне ещё не появлялась на корте, потому что залечивала травму колена. Последний раз Кузнецова играла на турнире WTA в Гуанчжоу (Китай) в сентябре 2018 года.

«Начну сезон с турнира в Лугано на следующей неделе», — написала Кузнецова в «Инстаграме».

Помимо Кузнецовой, на соревнованиях в Лугано выступят ещё две россиянки — Екатерина Александрова и Евгения Родина. В 2018 году победу в финале турнира одержала представительница Бельгии Элисе Мертенс.

Запись доступна в "инстаграме" Кузнецовой.