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Зверев: думаю, я был лучшим игроком прошлого «Ролан Гаррос» сразу после Надаля

Зверев: думаю, я был лучшим игроком прошлого «Ролан Гаррос» сразу после Надаля
Теннис / ATP

Немец Александр Зверев порассуждал на тему не самых успешных выступлений на турнирах «Большого шлема». Лучшим достижением третьей ракетки мира на мэйджорах является выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Рафа и Роджер по-прежнему находятся на более высоком уровне – они всё ещё выигрывают турниры «Большого шлема» и другие большие титулы. Конечно, я боролся за множество титулов категории «Мастерс», но пока не выиграл мэйджор. Это говорил лишь об одном – я на уровень ниже, чем они.

Тем не менее я уже немного продвинулся вперёд на ТБШ – на Открытом чемпионате Франции мне удалось пробиться в четвертьфинал. Я показал, что могу играть в длинных матчах и обыгрывать великих игроков на турнирах «Большого шлема». К сожалению, зайти ещё дальше тогда мне помешала травма.

Я не знаю, согласны вы с этим или нет, но я думаю, что был лучшим игроком после Рафы на минувшем «Ролан Гаррос», – цитирует Зверева Tennis World USA.

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