Зверев: думаю, я был лучшим игроком прошлого «Ролан Гаррос» сразу после Надаля

Немец Александр Зверев порассуждал на тему не самых успешных выступлений на турнирах «Большого шлема». Лучшим достижением третьей ракетки мира на мэйджорах является выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос».



«Рафа и Роджер по-прежнему находятся на более высоком уровне – они всё ещё выигрывают турниры «Большого шлема» и другие большие титулы. Конечно, я боролся за множество титулов категории «Мастерс», но пока не выиграл мэйджор. Это говорил лишь об одном – я на уровень ниже, чем они.



Тем не менее я уже немного продвинулся вперёд на ТБШ – на Открытом чемпионате Франции мне удалось пробиться в четвертьфинал. Я показал, что могу играть в длинных матчах и обыгрывать великих игроков на турнирах «Большого шлема». К сожалению, зайти ещё дальше тогда мне помешала травма.



Я не знаю, согласны вы с этим или нет, но я думаю, что был лучшим игроком после Рафы на минувшем «Ролан Гаррос», – цитирует Зверева Tennis World USA.