Хромачёва и Кудерметова не сумели выиграть титул на турнире в Чарльстоне

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова не сумели выиграть турнир в Чарльстоне (США). В финале Хромачёва и Кудерметова в двух сетах уступили четвёртым сеяным, немке Анне-Лене Грёнефельд и польке Алиции Росольской, со счётом 6:7 (7:9), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Хромачёва и Кудерметова 1 раз подали навылет, избежали двойных ошибок, реализовали 4 брейк-пойнта из 14. Грёнефельд и Росольска не подали ни одного эйса, 9 раз ошиблись на подаче и реализовали 6 брейков.

Для Грёнефельд это 17-й титул в карьере в парном разряде, для Росольской – девятый.

Ранее победительницей турнира в Чарльстоне в одиночном разряде стала американка Мэдисон Кис, обыгравшая датчанку Каролину Возняцки – 7:6, 6:3.