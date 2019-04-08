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Цонга во втором круге турнира в Марракеше встретится с Эдмундом

Цонга во втором круге турнира в Марракеше встретится с Эдмундом
Теннис / ATP

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга успешно стартовал на турнире в Марракеше (Марокко) с призовым фондом € 586 140, победив в двух партиях представителя Германии Седрика-Марселя Штебе со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.

33-летний уроженец Ле-Мана, получивший от организаторов «уайлд-кард», не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся на подаче, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. В активе Штебе 3 подачи навылет и 1 двойная ошибка.

Следующим соперником Цонги станет Кайл Эдмунд из Великобритании, посеянный под третьим номером.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл Эдмунда.

08 апреля 2019 года, понедельник. 18:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
116
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2 : 0
Седрик-Марсель Штебе
Германия
Седрик-Марсель Штебе
С. Штебе
1 2 3
           
6 7 7  
1 6 3  
           
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