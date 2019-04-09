Гранольерс: важную роль в победе над Фритцем сыграли укороченные

Испанский теннисист Марсель Гранольерс прокомментировал свою победу на старте соревнований в Хьюстоне (США). В трёх партиях он оказался сильнее пятого номера посева из США Тейлора Фритца со счётом 6:2, 4:6, 6:2.



«Классная победа. Я выиграл этот турнир в 2008 году, поэтому каждый год с радостью возвращаюсь в Хьюстон и играю на центральном корте.

Тейлор – теннисист, который может очень сильно пробивать по мячу. Его агрессивная игра на задней линии вынуждает постоянно менять ритм в наших матчах. Очень полезными в игре против Фритца могут стать укороченные. Думаю, сегодня они сыграли определяющую роль», – цитирует Гранольерса официальный сайт АТР.



Следующим соперником испанского теннисиста станет австралиец Бернард Томич.