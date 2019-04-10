Ферреро: отсутствие Джоковича и Федерера на Кубке Дэвиса – плохо для турнира

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро выразил опасение, что отсутствие на Кубке Дэвиса Новака Джоковича и Роджера Федерера может негативно сказаться на рейтингах турнира.



Соревнования пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде. В этом году Кубок предстанет в новом формате — 18 сборных (16 участников Мировой группы плюс два обладателя «уайлд-кард») начнут с группового этапа. 8 лучших команд выйдут в четвертьфинал и в плей-офф определят победителя.



«С точки зрения графика это хорошо, турнир пройдёт в конце сезона. Пятисетовые поединки в течение года не оставляли много сил на Кубок Дэвиса. Восстанавливаться было довольно тяжело. Теперь это новый турнир, и говорить что-то заранее трудно. Надо посмотреть на него в деле.



Жаль, не все лучшие игроки примут в нём участие. Новак Джокович отметил, что отдаёт приоритет Кубку АТР. Швейцария и вовсе не попала в финальную стадию. Федерер и Джокович обычно играли в Кубке Дэвиса, а теперь их не будет. Это может очень плохо сказаться на новом проекте», — приводит слова испанца Tennis World USA.