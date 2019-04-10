Гранольерс и Лааксонен вышли в четвертьфинал турнира в Хьюстоне

Испанский теннисист Марсель Гранольерс вышел в четвертьфинал турнира в Хьюстоне, в двух партиях обыграв представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 48 минут.



Гранольерс 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. Томич не совершил ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

В другом матче второго круга швейцарский теннисист Генри Лааксонен в двух сетах победил американца Райана Харрисона — 6:4, 7:5.

Призовой фонд турнира в Хьюстоне составляет $ 652 245. В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).