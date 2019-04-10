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Гранольерс и Лааксонен вышли в четвертьфинал турнира в Хьюстоне

Гранольерс и Лааксонен вышли в четвертьфинал турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Марсель Гранольерс вышел в четвертьфинал турнира в Хьюстоне, в двух партиях обыграв представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 48 минут.

Гранольерс 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. Томич не совершил ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

В другом матче второго круга швейцарский теннисист Генри Лааксонен в двух сетах победил американца Райана Харрисона — 6:4, 7:5.

Призовой фонд турнира в Хьюстоне составляет $ 652 245. В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

10 апреля 2019 года, среда. 20:10 МСК
Хьюстон. 2-й круг
Матч окончен
Бернард Томич
79
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
0 : 2
Марсель Гранольерс
112
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
10 апреля 2019 года, среда. 21:15 МСК
Хьюстон. 2-й круг
Матч окончен
Генри Лааксонен
126
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
2 : 0
Райан Харрисон
107
США
Райан Харрисон
Р. Харрисон
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
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