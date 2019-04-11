Веселы обыграл Лондеро и вышел в 1/4 финала турнира в Марракеше

Чешский теннисист Иржи Веселы пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго раунда он в двух партиях обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Веселы выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Лондеро отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и ни разу не сумел взять подачу соперника.



Следующим соперником Веселы станет победитель пары Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – Пабло Андухар (Испания).



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша испанец обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.