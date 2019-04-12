Цонга впервые за 12 лет сыграет на челленджере

Французский теннисист Цо-Вильфрид Цонга вынужден заявиться на турнир категории «Челленджер» впервые с 2007 года. Такое решение было принято командой француза в связи с его низким рейтингом – в настоящее время он занимает 116-ю строчку в мировой табели о рангах.



В середине апреля экс пятая ракетка мира сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло благодаря опции защищённого рейтинга, однако после престижных соревнований отправится на «челленджер» в Бордо (Франция).



Цонга решил не просить организаторов соревнований в Эшториле и Мюнхене предоставить ему «уайлд-кард», а выступить перед родными болельщиками на турнире категорией ниже.



Помимо Жо-Вильфрида в Бордо сыграют Танаси Коккинакис, Стив Дарси, Адриан Маннарино и Томми Робредо.